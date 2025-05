Dl Sicurezza ok delle Commissioni tra l’isteria della sinistra FdI | E’ la risposta al crimine e all’illegalità

Le commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno approvato il mandato al relatore sul DL sicurezza, tra le proteste delle opposizioni. La votazione, avvenuta in un clima di tensione e urla di “vergogna”, segna una tappa importante nel dibattito sulla risposta al crimine e all’illegalità. L’atto passerà ora al Senato, in attesa di ulteriori sviluppi.

Tra le urla delle opposizioni le commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno votato il mandato al relatore sul Dl sicurezza. A tteso in aula a Montecitorio lunedì e da trasmettere al Senato. La votazione è avvenuta tra le proteste dell’opposizione e le urla “vergogna” e “non si vota” dei deputati che, nei vari interventi in commissione, hanno lamentato la scelta di mettera la ‘tagliola’ sull’esame degli emendamenti e sulle stesse dichiarazioni di voto. Le opposizioni hanno anche chiesto addirittura l’intervento del presidente della Camera Fontana. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dl Sicurezza, ok delle Commissioni tra l’isteria della sinistra. FdI: “E’ la risposta al crimine e all’illegalità”

