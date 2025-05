Divulgazione e prevenzione Focus sulla ricerca oncologica

La ricerca oncologica è essenziale per salvare vite e migliorare la salute. Quest'anno, gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Castellarano, con il supporto di Fondazione Iris Ceramica Group, hanno aderito al progetto ‘Scuole amiche della ricerca’, puntando sulla sensibilizzazione, prevenzione e formazione per un futuro più sano e consapevole.

La ricerca oncologica è preziosa e fondamentale, così come la scuola e il diritto all’istruzione. Noi ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Castellarano quest’anno, grazie al sostegno di Fondazione Iris Ceramica Group, abbiamo aderito a ’Scuole amiche della ricerca’, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi Ets dedicato alla divulgazione e prevenzione nelle scuole. Quest’ultima è un’eccellenza nel sostegno alla ricerca scientifica. In più di vent’anni questa fondazione ha creato le basi per un nuovo modello di sviluppo della scienza, introducendo una novità nel nostro paese: investire nella cultura scientifica per creare una nuova generazione di scienziati e di cittadini consapevoli dei progressi della ricerca. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Divulgazione e prevenzione. Focus sulla ricerca oncologica

