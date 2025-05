Disco nudo e leggendario | i suoni proibiti del cinema italiano anni ’70 ora diventano culto

Il disco nudo e leggendario che custodisce i suoni proibiti del cinema italiano anni ’70, un tempo considerati di serie B e di valore musicale trash, ora si trasforma in cult. Questi brani, tra spogliarelli, studentesse seduttive e taxi girl sensuali, raccontano l’epoca e rivendicano un’arte spesso ignorata, riscoperta come patrimonio di quegli anni ribelli e affascinanti.

Per la critica erano soltanto film di serie B e le colonne sonore che li accompagnavano espressioni musicali di infima categoria, sottofondo kitsch di spogliarelli di ragazze dalle pelle di luna, studentesse che seducono gli insegnanti e sensuali taxi girl. In altre parole, sottoprodotti da dimenticare in fretta. Ma non è andata così e quel repertorio 70’s di pellicole e suoni è oggi più che mai oggetto di culto. Non solo per nostalgia, ma anche perché in un tempo come quello presente, silenziato dalle mille trame del politically correct, i film di cinque decenni fa sembrano venire da un altro pianeta. 🔗Leggi su Panorama.it