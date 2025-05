Dirigenti scolastici | mobilità su 100% posti + 12 milioni di euro per il FUN ANP | Agiamo concretamente per risultati reali Grazie al Ministro

Il 21 maggio 2025 il Senato ha approvato due emendamenti richiesti dall'ANP nella legge di conversione del D.L. n. 45/2025, destinando 12 milioni di euro in più al FUN per i dirigenti scolastici e concedendo deroghe alle norme sulla mobilità. Un passo concreto verso risultati reali, sostenuto dal ministro e improntato a migliorare le condizioni del personale scolastico.

"Ieri 21 maggio 2025 – in fase di conversione in legge del D.L. n. 452025 – il Senato ha approvato due emendamenti espressamente richiesti dall’ANP: il primo dispone un incremento di 12 milioni del FUN 202526; il secondo deroga alle disposizioni contrattuali che disciplinano l’imminente mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, rendendo disponibile il 100 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali del concorso ordinario": così in una nota l'ANP. L'articolo Dirigenti scolastici: mobilità su 100% posti, + 12 milioni di euro per il FUN. 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

