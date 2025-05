Dietrofront della Lega: doppia premiazione per la lotta scudetto. Domani sera, Inter e Napoli vivranno la loro festa, attesa da 10 mesi. Tuttavia, una delle due squadre aveva rischiato di non poter festeggiare a causa di recenti decisioni. Inizialmente, la Lega aveva annunciato che la cerimonia sarebbe stata solo al Maradona, ma ora si aspetta una conclusione a due.

Per una tra Inter e Napoli domani sera partir√† la festa. Una festa attesa per 10 mesi, che per√≤, una delle due squadre, ha rischiato clamorosamente di non poter fare. All‚Äôinizio della settimana attuale, la Lega Serie A aveva fatto sapere come la festa scudetto sarebbe stata prevista solamente al Maradona di Napoli. Niente medaglie e nessun trofeo avrebbero viaggiato verso Como, con l‚Äô Inter che in caso di vittoria finale avrebbe poi dovuto attendere per la cerimonia ufficiale. Il dietrofront della Lega. 🔗Leggi su Ilnerazzurro.it