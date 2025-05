Dialoghi di Pistoia sale l’attesa Tutto esaurito | apertura affidata a Pievani

I "Dialoghi di Pistoia" 2025 registrano il tutto esaurito, con sei eventi sold out e qualche spostamento verso location più ampie. L’attesa cresce, e anche prima dell’inizio, l’eco del festival di antropologia si fa sentire, con apertura affidata a Pievani. Un’edizione che promette coinvolgimento e rilevanti spunti di riflessione dal cuore di Pistoia.

Pistoia, 22 maggio 2025 – Sei eventi andati sold out, qualche trasloco in luoghi più capienti più un ’bis’ per permettere di allargare il pubblico degli ascoltatori. Ancora nulla è cominciato eppure molto si è mosso attorno ai “ Dialoghi di Pistoia ”, sedicesima edizione del festival di antropologia contemporanea ideato da Giulia Cogoli ora davvero ai blocchi di partenza. Breve richiamo per rammentare le coordinate di un evento che già abbiamo avuto modo di presentare: domani (venerdì 23), sabato 24 e domenica 25 maggio sono i tre giorni del festival, con una costellazione di incontri che andranno a svolgersi nei tre classici luoghi, il maxi tendone di piazza del Duomo e i teatri Manzoni e Bolognini. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dialoghi di Pistoia, sale l’attesa. Tutto esaurito: apertura affidata a Pievani

