Deroghe antimafia per il Ponte sullo Stretto il Colle stoppa il bltiz di Salvini | Norme già rigorose

Il governo e il Colle sono in tensione per il decreto Infrastrutture, in particolare riguardo alle deroghe antimafia sul Ponte sullo Stretto. Il Colle ha stoppato il blitz di Salvini, richiamando norme già rigide. La disputa si concentra sull'affidamento dei controlli antimafia, un tema delicato che mette in crisi la collaborazione tra istituzioni.

Roma – È alta la tensione fra il governo e il Colle attorno al decreto Infrastrutture varato lunedì in Consiglio dei ministri. Al centro del contendere c’è l’articolo – poi eliminato su sollecito della presidenza della Repubblica – che affidava i controlli antimafia sul Ponte sullo Stretto a una struttura speciale del Viminale guidata da un prefetto, in deroga alle norme ordinarie. Secondo fonti del Quirinale, quella norma era stata inserita “poche ore prima” della riunione ministeriale e non faceva parte del testo preventivamente trasmesso al Colle. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Deroghe antimafia per il Ponte sullo Stretto, il Colle stoppa il bltiz di Salvini: “Norme già rigorose”

