Der Junge Lord al Maggio | I giovani pronti a brillare E vi faranno riflettere

"Der Junge Lord al Maggio" mette in scena tre vibranti cori rappresentanti il cuore di un’immaginaria cittadina: il Coro del Maggio Fiorentino, i vivaci bambini e i giovani esordienti. Uniti, catalizzano emozioni e riflessioni, incarnando l’energia di una generazione pronta a brillare e a condividere il proprio talento con il pubblico. Un’occasione imperdibile per scoprire come la musica possa unire e ispirare.

Protagonista il coro. Anzi tre: una quarantina di elementi del Coro del Maggio Fiorentino che rappresentano il popolo di un’ignota cittadina, 30 voci bianche cioè i chiassosi bambini del paese e un gruppo di giovani esordienti selezionati che provengono da conservatori, licei musicali, scuole della Toscana, che impersonano un manipolo di aristocratici snob. Questi ultimi, visti e presi, si apprestano a calcare uno dei palchi più prestigiosi insieme a tanti personaggi e voci soliste. Il contesto è il Der Junge Lord, l’opera di Hans Werner Henze in scena al Maggio domenica alle 17 (poi il 28 e il 31), scritta nel 1965 con la poetessa Ingeborg Bachmann. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Der Junge Lord al Maggio: "I giovani pronti a brillare. E vi faranno riflettere"

Il Maggio Fiorentino pronto a stupire con Der junge Lord

Maggio Fiorentino si appresta a incantare il pubblico con "Der junge Lord", un'opera che va oltre il semplice ascolto.

Il Maggio Fiorentino si prepara a sorprendere il pubblico con la prima italiana di "Der Junge Lord" di Hans Werner Henze, un'opera inedita che invita a riflettere. Matteo Falcier debutta al Maggio affrontando questa sfida, dimostrando che i giovani sono pronti a brillare e a lasciare il segno nel mondo dell'opera. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Der Junge Lord al Maggio: "I giovani pronti a brillare. E vi faranno riflettere"

Lo riporta lanazione.it: Il maestro Fratini: "Il nostro Coro è unico e ne siamo fieri: le nuove leve stanno lavorando a livelli altissimi. Ecco perché siamo unici in Italia".

Il giovane Lord di Henze riporta il Maggio al contemporaneo

msn.com scrive: E’ un’eredità del passato ma anche una promessa per il futuro, quella che vede il Teatro del Maggio scommettere ...

Al Maggio il debutto di Der junge Lord di Henze: quando il giovane lord è una scimmia

Scrive intoscana.it: L'opera di Hans Werner Henze è un'amara riflessione sulla società. Fuortes: "Una perla di teatro musicale straordinario mai fatto in Italia" ...