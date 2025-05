Delitto di Garlasco il criminologo e l’impronta 33 attribuita a Sempio | La svolta grazie all’intelligenza artificiale

Nel delitto di Garlasco, la svolta è arrivata grazie all’intelligenza artificiale che ha permesso di attribuire l’impronta 33 a Sempio. Franco Posa, criminologo e patologo forense, ha collaborato con le procure nazionali e ha contribuito a rinnovare le analisi forensi, dimostrando come le nuove tecnologie possano cambiare le sorti di casi irrisolti e avvicinare la verità.

Criminologo e patologo forense, Franco Posa è consulente di varie procure nazionali e attualmente assiste la famiglia di Simonetta Cesaroni per il delitto di via Poma, a Roma. Dottor Posa, all'epoca il Ris di Parma ritenne che non fosse possibile esaminare l'impronta palmare classificata 33, oggi attribuita ad Andrea Sempio, perché "completamente priva di creste potenzialmente utili per gli accertamenti dattiloscopici". Utilità nessuna. Anzitutto cosa s'intende per "creste"? "Sono le minuzie, punti di identità unici per ogni individuo, rilievi cutanei presenti fin dalla nascita sulle dita, sui palmi delle mani e reperibili, con grande difficoltà, anche sulle piante dei piedi".