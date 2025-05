Delitto di Garlasco domande e risposte

Delitto di Garlasco: riassunto delle domande e risposte. Il 13 agosto 2007, Chiara Poggi, 26 anni, viene trovata morta a Garlasco, uccisa nella sua villetta. Il fidanzato Alberto Stasi, 24 anni, la scopre e viene condannato nel 2015. Nel 2025, si riaprono forse nuove polemiche o sviluppi sul caso, alimentando curiosità e dibattiti.

Il 13 agosto 2007 Chiara Poggi, 26enne, viene trovata morta nella villetta di famiglia a Garlasco. A trovare il suo corpo nelle scale che portano alla taverna è il suo fidanzato, Alberto Stasi, 24 anni. Sarà lui a essere condannato per l'omicidio, con sentenza definitiva arrivata nel 2015. Nel 2025 nel registro degli indagati viene iscritto Andrea Sempio già oggetto di indagini (archiviate) in passato. Secondo la nuova indagine della Procura di Pavia sia le tracce di materiale biologico trovato sulle unghie di Chiara sia un'impronta rilevata sul muro accanto al corpo della vittima appartengono ad Andrea Sempio. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Delitto di Garlasco, domande e risposte

Nel delitto di Garlasco, la maxi perizia genetica avrà il compito di rispondere a sei cruciali domande.

Sono iniziati gli interrogatori nel caso di Garlasco, con Alberto Stasi che ha risposto alle domande mentre Andrea Sempio non si è presentato.

Nel delitto di Garlasco, il 37enne indagato non si presenta davanti ai pm, disertando l'aula per un cavillo legale.

Da una parte Alberto Stasi. Dall'altra Andrea Sempio. Si sarebbero dovuti incrociare oggi, 20 maggio, i volti e i destini del delitto di Garlasco in Tribunale a Pavia.

"Impronta di Andrea Sempio vicino al cadavere di Chiara Poggi": questa l'ultima esclusiva del Tg1 che sarebbe stata al centro degli interrogatori

Una "giornata positiva". Così il legale di Alberto Stasi, avvocato Antonio De Rensis, uscendo dal tribunale di Pavia dove il 41enne, condannato in via