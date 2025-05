Degrado e cantieri abbandonati un ghetto

Fuori dal centro di Crevalcore, nella zona conosciuta come ‘Tiro a segno’, si protraggono nel tempo degrado e cantieri abbandonati, trasformando l’area in un ghetto. I residenti, un comitato di circa cinquanta cittadini, hanno già raccolto firme per sensibilizzare il Comune, ma senza risultati. La situazione resta preoccupante e richiede interventi immediati.

Degrado da anni, fuori dal centro di Crevalcore, nella zona residenziale chiamata del 'Tiro a segno'. Lo segnala un comitato di cittadini, composto da una cinquantina di residenti della zona che hanno già dato vita a una raccolta di firme per sensibilizzare il Comune – senza successo – sulla situazione. "Stiamo parlando – spiega il comitato – di una zona nuova di 16-20 anni fa che è stata costruita solo in parte; tutto il resto è ancora da costruire ci sono lotti di terreno lasciati incolti, sporchi e ormai sono anni che si registrano lamentele.

