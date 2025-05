Deferite Brescia e Trapani in arrivo punti di penalizzazione

Deferimenti per Brescia e Trapani in arrivo: sono stati ufficializzati a causa di irregolarità legate ai crediti di imposta acquistati da una società milanese, poi risultate inesistenti. Il Procuratore Federale, su segnalazione della Co.Vi.So.C., ha predisposto i provvedimenti, che potrebbero comportare punti di penalizzazione nelle rispettive classifiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Come era lecito attendersi, sono arrivati i deferimenti per Brescia e Trapani per le note vicende relativi ai crediti di imposta acquistati da una società milanese che poi si sono rivelati inesistenti. Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare le società Brescia (Serie B) e Trapani (Girone C di Serie C) nonché i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti per una serie di violazioni di natura amministrativa. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Deferite Brescia e Trapani, in arrivo punti di penalizzazione

Altre letture consigliate

Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c’è Trapani…

Mancano pochi giorni all'inizio dei playoff 2025 della Serie A di basket, con grandi sfide in arrivo.

Basket, in gara-1 dei quarti di Serie A vincono Milano, Brescia e Trapani

Sono iniziati oggi i quarti di finale dei playoff di Serie A di basket, con tre incontri emozionanti.

Serie B, penalizzazione in arrivo per il Brescia? Frosinone salvo e Samp ai PlayOut

La Serie B si prepara a vivere un'ennesima svolta clamorosa: il Brescia rischia una penalizzazione di quattro punti, che potrebbe cambiare radicalmente la classifica.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Serie B, clamoroso! In arrivo una penalizzazione per il Brescia. Frosinone salvo e la Sampdoria spera; Serie B, il Brescia emana un comunicato sulla possibile penalizzazione e alza la voce Adempiuto a tutte le scadenze, ci difenderemo; Playout di Serie B rinviati: ora la Sampdoria può veramente sperare; Trapani, penalizzazione in arrivo: -4 per crediti d’imposta inesistenti. Coinvolto anche il club granata nel caso Brescia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Deferiti Brescia e trapani per violazioni amministrative nel calcio professionistico italiano

Lo riporta gaeta.it: Il procuratore federale deferisce Brescia e Trapani per mancati versamenti di ritenute Irpef e contributi Inps tra fine 2024 e inizio 2025, con possibili sanzioni disciplinari da parte del tribunale f ...

Dopo il Brescia anche il Trapani: altra penalizzazione in arrivo? Scossone in Serie C

Riporta strettoweb.com: Dopo la situazione del Brescia, anche il Trapani rischia deferimento e penalizzazione: che succede ora in Serie C ...

Brescia Calcio, la contestazione è arrivata in ritardo: disparità di tempi con il Trapani

Lo riporta informazione.it: Alle ore 10 gli avvocati del Brescia sono attesi a Roma dal procuratore generale della Federcalcio, Francesco Chiné. Parte oggi la battaglia legale che deciderà l’esito del campionato di Serie B: una ...