Decreto Scuola 2025 | anno di prova anche per i docenti vincitori del concorso PNRR senza abilitazione

Il decreto scuola 2025 introduce novità importanti per i docenti vincitori del concorso PNRR senza abilitazione, consentendo loro di svolgere l’anno di prova nel 2025/2026 e ottenere la stabilizzazione, purché conseguano l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025. Questa misura rappresenta un’opportunità per accelerare il percorso di stabilizzazione e inserimento nel ruolo docente.

Per l’anno scolastico 20252026, i docenti vincitori del concorso PNRR che non risultano ancora abilitati al momento della nomina potranno comunque accedere alla stabilizzazione del contratto e svolgere il relativo anno di prova, a patto che conseguano l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025. La misura è contenuta nel nuovo Decreto Scuola 2025, accolto con favore . Decreto Scuola 2025: anno di prova anche per i docenti vincitori del concorso PNRR senza abilitazione Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Altri articoli sullo stesso argomento

Decreto Scuola 2025, le NOVITÀ immissioni in ruolo docenti. Idonei nelle graduatorie fino al 30%, assunzioni fino al 31 dicembre, anno di prova, concorso ed. motoria

Il Decreto Scuola 2025 introduce novità significative per le immissioni in ruolo dei docenti, con priorità alle graduatorie fino al 30 novembre e assunzioni fino al 31 dicembre.

Come affrontare il Decreto Scuola 2025: guida pratica per dirigenti, docenti e personale scolastico. Il ciclo di incontri organizzato da Spaggiari

Scopri come affrontare il Decreto Scuola 2025 con la guida pratica organizzata da Spaggiari. Partecipando a un ciclo di incontri condotti dall’avvocato Valerio De Feo, dirigenti, docenti e personale scolastico esploreranno temi cruciali come la digitalizzazione, gli obblighi normativi e la comunicazione con le famiglie, per un retroterra educativo più consapevole e preparato.

Decreto Scuola 2025: tornano le GM per i concorsi docenti con l’apertura agli idonei PNRR fino al 30% dei posti

Con l’entrata in vigore del Decreto Scuola 2025, tornano le graduatorie di merito per i concorsi docenti, con una novità: l’apertura agli idonei del PNRR fino al 30% dei posti.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Decreto Scuola 2025, le NOVITÀ immissioni in ruolo docenti. Idonei nelle graduatorie fino al 30%, assunzioni fino al 31 dicembre, anno di prova, concorso ed. motoria; Decreto Scuola 2025: novità su concorsi PNRR, immissioni in ruolo, 30% idonei in graduatoria e altro; Decreto Organico di diritto a.s. 2025-2026 personale docente USR Sicilia; Pnrr e scuola: novità in vista per l’anno scolastico 2025/2026. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Decreto scuola convertito in legge: cosa cambia in 12 punti e testo PDF

Da ticonsiglio.com: Il Senato ha approvato il Decreto scuola convertito in Legge che contiene molte novità per l'avvio dell'anno scolastico 2025 2026 ed attua i dettami del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema ...

Carta del Docente anche ai supplenti: regole anno scolastico 2025 2026

ticonsiglio.com scrive: Carta del Docente estesa anche ai supplenti. Ecco quali sono le novità e cosa cambia con il Decreto Scuola convertito in Legge approvato in Senato.

Mobilità DS nel decreto scuola: disponibile il 100% dei posti vacanti in ciascuna regione per l’a.s. 2025/2026. La deroga deve rispettare le riserve per i vincitori dei concorsi

Scrive orizzontescuola.it: L'articolo 10-bis del decreto scuola 2025 introduce una deroga alle disposizioni contrattuali vigenti in materia di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici. Per l'anno scolastico 2025/2026, s ...