Dazi Ue su Russia via libera della plenaria | Italia si spacca sul voto

La plenaria dell'UE ha dato il via libera ai dazi sulla Russia, suscitando divisioni in Italia. Mentre FI ha votato a favore, FdI si è astenuta, preoccupata per possibili impatti economici e sicurezza. L'aumento delle tariffe su prodotti agricoli e fertilizzanti rischia di colpire duramente l’economia europea e italiana, evidenziando le divergenze tra le forze politiche nazionali.

Il timore è che l'aumento delle tariffe sui prodotti agricoli e i fertilizzanti russi possa avere duri contraccolpi sull'economia europea. La maggioranza italiana si è spaccata su tre posizioni diverse: FI ha votato a favore, FdI si è astenuta dopo la bocciatura di un emendamento su misure di sicurezza per aziende Ue, e la Lega ha votato contro

