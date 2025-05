David Juventus novità sul futuro del canadese | rientra in corsa anche quel club di Serie A! Gli aggiornamenti

Aggiornamenti sul futuro di Jonathan David: il centravanti canadese, dopo aver lasciato il Lille, riacciuffa l'interesse di un club di Serie A. Redazione JuventusNews24 fornisce le ultime novità su questa possibile trattativa e sulle mosse del giocatore, che torna così alla ribalta nel calciomercato italiano.

David Juventus, novità sul futuro del canadese: rientra in corsa anche quel club di Serie A! Gli aggiornamenti sul centravanti che ha lasciato il Lille. Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il possibile futuro di Jonathan David, attaccante che ha annunciato l’addio al Lille e che è pronto a iniziare una nuova avventura professionale. Il suo futuro può essere in Serie A? Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sulle tracce del canadese non ci sarebbe soltanto il mercato Juventus: anche Inter e Napoli sarebbero interessate, con i nerazzurri che alle giuste condizioni potrebbero anche affondare in breve tempo il colpo. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, novità sul futuro del canadese: rientra in corsa anche quel club di Serie A! Gli aggiornamenti

