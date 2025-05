Daniela in fin di vita in auto la compagna Ilaria morta a terra | il rumore degli spari e la scoperta choc Cos' è emerso

Nella notte tra il 21 e il 22 maggio sulla periferia di Napoli, una drammatica vicenda ha sconvolto la comunità: Daniela Strazzullo, gravemente ferita in auto, e Ilaria Capezzuto, trovata senza vita a terra, entrambe legate sentimentalmente. La scoperta choc di colpi d'arma da fuoco ha aperto un'indagine su un episodio intricato e tragico.

Erano legate sentimentalmente le due donne trovate una morta e l'altra gravemente ferita, entrambe a colpi d'arma da fuoco, alla periferia Napoli nella notte tra il 21 e il 22 maggio. Ilaria Capezzuto, 34 anni, avrebbe sparato contro Daniela Strazzullo, 31 anni, ora ricoverata all'Ospedale del.

Napoli, donna trovata morta in strada: a poca distanza scoperta una 31enne in fin di vita in auto

Una notte di paura e sgomento a Volla, dove una 31enne è stata trovata in fin di vita all’interno della sua auto in via Don Luigi Sturzo.

Napoli, donna trovata morta in strada: a poca distanza scoperta una 31enne in fin di vita in auto

Un grave episodio di violenza si è verificato tra Volla e la periferia est di Napoli, dove una donna è stata trovata morta in strada e poco distante una 31enne in fin di vita a bordo di un'auto, entrambe colpite da colpi d'arma da fuoco.

Choc in strada, Ilaria trovata morta a 34 anni. E una 31enne in fin di vita in auto: è giallo

Choc in strada: Ilaria, 34 anni, trovata morta con ferite da arma da fuoco, e una 31enne in fin di vita in auto.

Ilaria Capezzuto morta a terra, Daniela Strazzullo poco distante in fin di vita: ipotesi omicidio-suicidio. «Erano legate sentimentalmente»

Da msn.com: L'ipotesi è un tentato omicidio-suicidio. Una donna di 31 anni è stata trovata in fin di vita in auto e un'altra morta poco ...

Donna trovata morta a Napoli, altra in fin di vita poco lontano: ipotesi omicidio-suicidio

Scrive tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Donna trovata morta a Napoli, altra in fin di vita poco lontano: ipotesi omicidio-suicidio ...

Napoli, donna trovata morta in strada: a poca distanza scoperta una 31enne in fin di vita in auto

Da msn.com: Tentato omicidio-suicido tra Volla e la periferia est di Napoli: una donna in fin di vita in auto, l'altra morta poco distante, entrambe raggiunte da colpi d'arma da fuoco.