Netflix trasforma "The Secret of Secrets" di Dan Brown in una serie TV, con Carlton Cuse come showrunner. L’emozionante avventura di Robert Langdon, il celebre professore di simbologia, torna a vivere in prima persona, portando mistero, segreti e suspense direttamente sullo schermo. Preparatevi a una nuova entusiasmante esplorazione del mondo nascosto dietro simboli antichi e recenti.

Netflix ha ottenuto i diritti per l'adattamento televisivo di The Secret of Secrets, il nuovo romanzo di Dan Brown, con Carlton Cuse come showrunner. Robert Langdon, il celebre professore di simbologia nato dalla penna di Dan Brown, si prepara a tornare sugli schermi, questa volta in una serie TV. Netflix ha vinto una competitiva gara tra network per aggiudicarsi i diritti di The Secret of Secrets, sesto romanzo della saga dedicata al protagonista de Il Codice Da Vinci. La serie sarĂ sviluppata da Carlton Cuse, giĂ noto per successi come Lost, Jack Ryan e Locke & Key, che ricoprirĂ il ruolo di showrunner. 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dan Brown: The Secret of Secrets diventa una serie TV su Netflix

