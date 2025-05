Dalle parole alle ruote | Ceppaloni pedala verso un futuro sostenibile

A Ceppaloni, la primavera 2025 si apre con il Festival del Libro Fe.La.Ce., un evento tra parole, storie e musica. Dal 23 al 25 maggio, il castello si trasformerĂ in un luogo di cultura. E il 2 giugno, si passerĂ dalle parole alle ruote, Pedala verso un futuro sostenibile, unendo passione, lettura e impegno ambientale.

Tempo di lettura: 2 minuti A Ceppaloni, la primavera 2025 si apre con un intreccio di ruote, parole e visioni. Dal 23 al 25 maggio, la seconda edizione del Festival del Libro Fe.Li.Ce. animerĂ il Castello con letture, storie, fumetti e musica. Poi, dalle parole. si passa all’azione. Il 2 giugno è tempo di salire in sella per la Pedalata Olimpica – 5 Cerchi, 5 Colori, 5 Colline, 5 Comuni, 5 Cicli, evento che sancisce l’adesione ufficiale di Ceppaloni al progetto Italia dei Giochi, promosso da Milano Cortina 2026 in collaborazione con CONI e CIP. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dalle parole alle ruote: Ceppaloni pedala verso un futuro sostenibile

