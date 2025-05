Dall’Abbazia di Montecassino un messaggio universale di amore e amicizia per rafforzare la pace tra i popoli

L’abbazia di Montecassino ha accolto l’edizione 2025 del Meeting Internazionale dell’Amicizia, un messaggio di amore e speranza per rafforzare la pace tra i popoli. Con grande partecipazione e emozioni intense, l’evento, dedicato a Papa Leone XIV, ha rafforzato l’impegno comune verso un mondo più unito e solidale, celebrando i valori universali di amicizia e fratellanza.

Grande partecipazione e profonda intensità emotiva hanno caratterizzato l'edizione 2025 del Meeting Internazionale dell'Amicizia, svoltosi martedì 20 maggio presso il Salone San Benedetto dell'Abbazia di Montecassino. Un'edizione speciale, dedicata a Papa Leone XIV, che ha visto tempi ridotti a.

