Dalla violenza di genere alle vittime della camorra torna il ' Festival della Legalità'

La Festa della Legalità, della Responsabilità e dei Diritti torna al Parco Marco Coletta con la sua 16ª edizione, dedicata alla lotta contro la violenza di genere e alle vittime della camorra. Da giovedì 29 a sabato 31, tre giorni di eventi gratuiti aperti a tutta la cittadinanza, promuovendo valori di legalità, rispetto e giustizia.

Torna al parco Marco Coletta la 'Festa della Legalità, della Responsabilità e dei Diritti', ormai giunta alla sua 16esima edizione: anche quest'anno sono previsti tre giorni di eventi gratuiti e aperti per tutta la cittadinanza. Una tre giorni di iniziative in programma da giovedì 29 a sabato 31.

