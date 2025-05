Da Napoli parte laboratorio di Sinistra e società civile | Ok da Conte e Boldrini uniti contro destre

Da Napoli nasce “Laboratorio di sinistra e società civile”, un'iniziativa promossa da Giuseppe Aragno in modo discreto un anno e mezzo fa. Ora mira a unire i partiti del Centrosinistra e la società civile per contrastare le destre. Con il supporto di Conte e Boldrini, l’obiettivo è creare un fronte condiviso, rafforzando la solidarietà e la difesa dei valori democratici.

Tempo di lettura: 2 minuti È partito a Napoli un anno e mezzo fa, in modo discreto, per iniziativa dello storico Giuseppe Aragno. E ora punta a raccordare i partiti del Centrosinistra e la società civile. "Uniti per fermare le destre" recita il manifesto del tavolo. Oggi la prima uscita pubblica, nella sede del Gruppo 19 al Vomero, in via Sacchini. "È un laboratorio che ha tutte le possibilità di diventare da esperimento locale a nazionale" spiega Aragno, portavoce della Rete Costituzione e Antifascismo.