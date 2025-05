Da Fise e Masaf progetto per promozione studio cultura equestre

Il progetto, promosso da Fise e Masaf, mira a valorizzare il patrimonio culturale equestre custodito nella Biblioteca Storica Nazionale dell’Agricoltura a Roma. In collaborazione tra Ministero e Federazione Italiana Sport Equestri, l’iniziativa si propone di promuovere lo studio e la cultura equestre, evidenziando l'importanza storica e sociale di questa affascinante tradizione.

Roma, 22 mag. (askanews) – Un progetto di valorizzazione del fondo di argomento ippico ed equestre della Biblioteca Storica Nazionale dell’Agricoltura, che ha sede all’interno del Palazzo del Masaf. L’idea, sviluppata in collaborazione tra il Ministero e la Federazione Italiana Sport Equestri, è stata presentata – si legge in una nota – all’interno del Casino dell’Orologio durante la prima giornata dello CSIO Roma Piazza di Siena – Master d’Inzeo. L’obiettivo del progetto è la promozione dello studio della cultura equestre del nostro Paese, nella convinzione che il rinnovamento e la promozione della filiera ippica italiana debbano necessariamente partire da una visione e dalla comunicazione di valori e contenuti culturali. 🔗Leggi su Ildenaro.it

