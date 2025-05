Curcio e il post alluvione | Emilia Romagna all’avanguardia ora gli enti collaborino

Roma, 22 maggio 2025 – Dopo l’alluvione in Emilia Romagna, l’approccio al dissesto idrogeologico si evolve. Il decreto legge 65/2025 segna una svolta: si punta a ridurre il rischio anziché limitarsi al ripristino. Ora, è fondamentale che le istituzioni collaborino per un intervento più efficace e sostenibile, garantendo un futuro più sicuro e resiliente.

Roma, 22 maggio 2025 – L’approccio al dissesto idrogeologico è cambiato. E il decreto legge 65 del 7 maggio funge come da spartiacque. Non si parla più di “ripristino in quanto tale, ma il ripristino è inserito in un percorso di riduzione del rischio ”. Investire, ricostruire sì, ma con una pianificazione e progettazione che mira a mettere in sicurezza il territorio. L’accento su questo cambio di paradigma lo ha messo Fabrizio Curcio, commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche, in Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico italiano. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Curcio e il post alluvione: “Emilia Romagna all’avanguardia, ora gli enti collaborino”

