Cuadrado presenza costante e rendimento super con la Dea | tutte le opzioni per il futuro

Juan Cuadrado si conferma una presenza costante e un punto di riferimento per l’Atalanta, offrendo rendimento eccezionale sotto la guida di Gasperini. La sua affidabilità e professionalità rappresentano un’arma in più per il futuro della squadra, con tutte le opzioni aperte per continuare a crescere e competere ai massimi livelli.

Il rendimento e la costanza del terzino, sono stati un’arma in più a favore della Dea e Gian Piero Gasperini ha potuto contare su un professionista esemplare Cuadrado, presenza costante e rendimento super: è la colonna dell’Atalanta (Calciomercato.it) Mai una parola fuori posto, mai un compagno o un allenatore che si sia lamentato di lui. Juan Cuadrado è un professionista e alla soglia dei 37 anni può vantare una carriera di tutto rispetto. Dal suo arrivo in Italia, all’Udinese, sono trascorsi 16 anni e di trofei ne ha collezionati. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Cuadrado, presenza costante e rendimento super con la Dea: tutte le opzioni per il futuro

Altri articoli sullo stesso argomento

Cuadrado, presenza costante e rendimento super: è tra le colonne dell’Atalanta

Cuadrado, presenza costante e rendimento super, si conferma una colonna portante dell’Atalanta. La sua affidabilità e professionalità rappresentano un elemento chiave per la squadra di Gasperini, contribuendo con continuità al successo della Dea.

EA FC 25 Evoluzione Presenza Costante Lista Giocatori Ed Obiettivi

EA FC 25 introduce l’evoluzione Presenza Costante, una nuova funzionalità per la modalità Ultimate Team.

FC 25: Evoluzione Presenza costante (Built Different)

Scopri l'evoluzione "Presenza costante" in EA FC 25! Questa guida completa, disponibile su Ultimate Team dal 16 maggio 2025, ti offre tutte le informazioni necessarie per creare le tue evoluzioni.

Approfondimenti da altre fonti

Cuadrado, presenza costante e rendimento super: è tra le colonne dell’Atalanta

Come scrive calciomercato.it: Il terzino colombiano si è dimostrato, ancora una volta, un profilo iper affidabile e dal rendimento top: la Dea si è goduto il suo talento ...