Cronisti in classe E’ qui la grande festa La Fermi sul podio

Si è appena conclusa, all’auditorium della Camera di Commercio, la 23ª edizione di "Cronisti in Classe" di La Nazione, un progetto dedicato alla formazione dei giovani giornalisti. Una grande festa dove i partecipanti hanno dimostrato talento e passione, creando un'occasione di condivisione e crescita, come ha sottolineato il responsabile Luigi Caroppo.

Si è conclusa ieri, nell'auditorium della Camera di Commercio, la 23ª edizione del campionato di giornalismo de La Nazione. "E' un progetto – ha detto il responsabile della redazione, Luigi Caroppo – di semina delle idee, dei valori, della condivisione e della partecipazione". Poi sono intervenute le istituzioni, i partner e gli sponsor. Il consigliere regionale Marco Martini ha portato il saluto di tutta la Regione: "Avete scritto articoli belli, su temi di attualità, vi invito a leggere e scrivere, sarete i giornalisti del futuro".

