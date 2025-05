Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club | più di dieci club lo hanno cercato solo per il mese del torneo

Cristiano Ronaldo, una leggenda del calcio, attira l'attenzione dei club più prestigiosi. Durante il Mondiale per Club negli USA (14 giugno - 13 luglio), più di dieci club hanno mostrato interesse esclusivamente per le settimane del torneo, mettendo in evidenza quanto il portoghese sia ancora un protagonista ambito nel calcio internazionale. Continua a leggere per scoprire quali squadre lo cercano.

Cristiano Ronaldo, dopo una stagione senza titoli e l'eliminazione in Champions League asiatica, sembra vicino a tornare in scena ai Mondiali per Club.

Cristiano Ronaldo, desideroso di conquistare il Mondiale per club, potrebbe presto cambiare squadra. Pareci sia una tensione con l’Al Nassr, che non ha rispettato gli impegni iniziali, e sono esclusi dalla prossima Champions asiatica.

Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

