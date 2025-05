Coteto furto in un appartamento in via Milano | ladri in fuga con 1 500 euro in contanti

I ladri sono entrati nell’appartamento di via Milano ieri, martedì 20 maggio, forzando la porta e mettendo tutto sottosopra. Dopo aver rovistato negli ambienti, sono riusciti a portar via 1.500 euro in contanti prima di fuggire. La polizia è intervenuta sul posto per le indagini, mentre i residenti sono ancora scioccati dall’accaduto.

Sorgenti: tentano il furto in un appartamento, ladri messi in fuga dai vicini di casa

Ieri sera, intorno alle 22, alcuni ladri hanno tentato di svaligiare un appartamento al primo piano di via Lunardi, forzando una finestra.

Scopre il furto grazie alle telecamere e torna a casa con un amico : calci, spintoni e rissa, poi il ladro viene bloccato

...l'aiuto di un amico, ha deciso di tornare a casa per affrontare la situazione. Una volta arrivati, hanno scoperto il ladro, scatenando una rissa tra calci e spintoni.

Furti in appartamento, armi e usura nella Valle dell'Irno: due condanne

Segnala msn.com: Usura, estorsione, possesso di armi e furti in appartamento: sono 2 le condanne e 7 le assoluzioni decise dal Gup del Tribunale di Nocera Inferiore, al termine del primo grado di ...