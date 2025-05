Cosa succede al gatto se non esce di casa? Perché non gli va impedito di esplorare

Un gatto che non esce mai di casa rischia di soffrire sia a livello fisico che emotivo. L’assenza di esplorazione può portare a obesità, perdita di tono muscolare e disturbi comportamentali causati da frustrazione e ansia. Permettere al gatto di esplorare l’ambiente esterno è essenziale per il suo equilibrio e felicità. Continua a leggere...

Un gatto che non esce mai di casa può sviluppare problemi fisici come obesità e perdita di tono muscolare, ma anche disturbi emotivi e comportamentali legati alla frustrazione e all’ansia. Uscire ed esplorare è fondamentale per il suo benessere. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Cosa succede al gatto se non esce di casa? Perché non gli va impedito di esplorare

