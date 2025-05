Cosa fare a Napoli eventi da venerdì 23 a domenica 25 maggio 2025

Scopri gli eventi imperdibili a Napoli e in Campania dal 23 al 25 maggio 2025. Tra visite guidate, spettacoli, mostre e concerti gratuiti, il weekend promette esperienze culturali e divertenti per tutti. Non perdere le sagre, il teatro e le novità del cinema, per vivere appieno il fascino di questa ricca regione.

Scopri tutti gli appuntamenti del weekend da venerdì 23 a domenica 25 maggio 2025 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti gratis, e le ultime novità del cinema. Scopri le Sagre in Campania nel weekend (in aggiornamento) Elenco dei concerti del 2025 (in aggiornamento) TUTTI GLI APPUNTAMENTI “Maggio di Pizzofalcone“ . 🔗Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Cosa fare a Napoli, eventi da venerdì 23 a domenica 25 maggio 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

Cosa fare a Napoli, eventi da venerdì 16 a domenica 18 maggio 2025

Questo weekend, da venerdì 16 a domenica 18 maggio 2025, Napoli e la Campania si animano con un ricco programma di eventi.

Napoli, Conte: “Vince sempre chi merita di più, i ragazzi sanno cosa fare: dobbiamo finire il lavoro”

A Napoli e Milano è il giorno della vigilia, un momento di attesa e determinazione. Antonio Conte, protagonista delle conferenze stampa, ha sottolineato che chi merita di più vince, e i ragazzi sanno cosa fare.

Cosa fare nel weekend dal 16 al 18 maggio: gli eventi e le sagre regione per regione

Scopri cosa fare nel weekend dal 16 al 18 maggio 2025! Dalla Sagra delle Fragole in provincia di Roma alle Fattorie aperte in Emilia Romagna, passando per le Giornate dell'Albero in Alto Adige: un tour tra eventi e sagre da non perdere in tutta Italia.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 15 al 18 maggio 2025; Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 16 al 18 maggio; Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 12 al 17 maggio 2025: il Lunedì di; Cosa fare nel weekend dal 16 al 18 maggio: gli eventi e le sagre regione per regione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare sabato 24 e domenica 25 maggio

napolitoday.it scrive: Gli spettacoli al tramonto del green festival 'Racconti per ricominciare', la rassegna diffusa Wine&Thecity, gli appuntamenti del Maggio dei Monumenti, la mostra 'Pino Daniele. Spiritual' a Palazzo Re ...

Al via il Napoli Fringe Festival, la rassegna dedicata alla scena indipendente

Come scrive napolitoday.it: Si è tenuta presso il Teatro Mercadante, la conferenza stampa di presentazione del Napoli Fringe Festival, rassegna diffusa dedicata ai linguaggi contemporanei dello spettacolo dal vivo, uno degli app ...

Cosa fare nel weekend dal 16 al 18 maggio: gli eventi e le sagre regione per regione

Secondo fanpage.it: Cosa fare nel weekend dal 16 al 18 maggio 2025? Sagra delle Fragole in provincia di Roma, Fattorie aperte in Emilia Romagna, Giornate dell'Albero in Alto ...