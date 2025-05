Corte Suprema blocca la prima scuola pubblica religiosa | parità tra i giudici e dibattito acceso sulla separazione tra Stato e Chiesa

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato, con un pareggio di 4-4, l'apertura della prima scuola pubblica religiosa del paese, alimentando un vivace dibattito sulla separazione tra Stato e Chiesa e sulla parità tra i giudici. La decisione riaccende le tensioni tra principi costituzionali e diritti religiosi in un momento di forte confronto sociale.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'uso della legge di guerra contro i migranti, scatenando la furia di Trump, che accusa il sistema di non voler consentire l'espulsione dei criminali.

