Corruzione in Comune Chiesti sei rinvii a giudizio Il sindaco | io innocente

La Procura di Vigevano ha chiesto sei rinvii a giudizio, coinvolgendo il sindaco nel presunto giro di corruzione. Durante l’udienza preliminare, ho ribadito la mia innocenza, mentre si valutano anche un patteggiamento e una condanna con rito abbreviato. La vicenda evidenzia le criticità legate alla trasparenza e alla lotta alla corruzione nelle amministrazioni locali.

La Procura ha chiesto sei rinvii a giudizio, una condanna con rito abbreviato e ha dato parere favorevole a un patteggiamento durante l’udienza preliminare, davanti alla giudice Daniela Garlaschelli, per l’inchiesta sul presunto giro di corruzione a Vigevano. Coinvolti come indagati il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa, attualmente sospeso e ai domiciliari, l’ex europarlamentare Angelo Ciocca, l’imprenditore Alberto Righini e la sua compagna Alice Andrighetti, l’ex consigliera comunale Roberta Giacometti, l’ex amministratrice unica di Asm Vigevano e Lomellina Veronica Passarella, il direttore amministrativo di Asm Vigevano e Lomellina Alessandro Gabbi, l’ex amministratore unico di Vigevano distribuzione Matteo Ciceri. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corruzione in Comune. Chiesti sei rinvii a giudizio. Il sindaco: io innocente

In diverse cittĂ italiane, tra cui Venezia, Cassino e altri comuni, sono stati chiesti rinvii a giudizio per casi di corruzione, coinvolgendo sindaci come Brugnaro e Salera. I sindaci negano le accuse, affermando di essere innocenti e pronti a dimostrare la loro estraneitĂ , mentre si amplifica il dibattito sulla trasparenza e integritĂ della pubblica amministrazione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

