Corea Nord | grave incidente al varo di una nave da guerra

Durante il varo di una nave da guerra in Nord Corea, si è verificato un grave incidente. Kim Jong Un ha definito l'evento come un "atto criminale" dovuto a "negligenza assoluta". I media di Stato riportano dettagli sull'incidente, evidenziando un momento critico per la produzione militare del paese.

Un "grave" incidente è accaduto durante il varo di una nuova nave da guerra nordcoreana. Lo rendono noto i media di Stato riportando le parole di Kim Jong Un che ha parlato di un "atto criminale causato da assoluta negligenza". Secondo quanto riportato dalla Korean Central News Agency, l'episodio sarebbe avvenuto durante la cerimonia di inaugurazione di un nuovo cacciatorpediniere da 5.000 tonnellate. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corea Nord:grave incidente al varo di una nave da guerra

Argomenti simili trattati di recente

Grave incidente sull’A7: motociclista sbalzata nella carreggiata opposta, è in codice rosso

Nel pomeriggio di oggi, un grave incidente ha sconvolto l'A7, dove una motociclista è stata sbalzata nella carreggiata opposta ed è attualmente in codice rosso.

Terribile incidente nel Frusinate, schianto fra due auto: travolta una donna, è grave

Nel pomeriggio odierno, il Frusinate è stato teatro di un terribile incidente stradale che ha coinvolto due auto.

Grave incidente sulla Circonvallazione Cornelia tra scooter e mezzo dell’Esercito, morto scooterista

Un grave incidente ha sconvolto la notte sulla Circonvallazione Cornelia, dove uno scooter e un mezzo dell'Esercito italiano si sono violentemente scontrati.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Durante la cerimonia ufficiale di varo, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una nave da guerra nordcoreana, suscitando preoccupazioni per la sicurezza e innestando tensioni nella regione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Corea Nord:grave incidente al varo di una nave da guerra

Come scrive ansa.it: Un "grave" incidente è accaduto durante il varo di una nuova nave da guerra nordcoreana. Lo rendono noto i media di Stato riportando le parole di Kim Jong Un che ha parlato di un "atto criminale causa ...