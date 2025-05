Corea del Nord il varo della nave da guerra finisce male Ira di Kim Jong-Un | i responsabili pagheranno

Roma, 22 maggio 2025 – Il varo del nuovo cacciatorpediniere nordcoreano si è concluso in fracasso, sollevando l'ira di Kim Jong-Un. La nave da 5mila tonnellate, simbolo di orgoglio militare, ha rischiato il capovolgimento durante la cerimonia, suscitando sdegno nel regime. I responsabili pagheranno cara questa débâcle, mentre da Pyongyang si alza una minaccia di rappresaglie.

Roma, 22 maggio 2025 – È stato un flop il varo del nuovo cacciatorpedieniere della Corea del Nord. La nave da guerra da 5mila tonnellate, che doveva essere un altro elemento di vanto per la difesa, è sembrata "perdere l'equilibrio" durante la cerimonia a cui assisteva anche Kim Jong-Un. E proprio quest'ultimo ha promesso che i responsabili di quanto avvenuto pagheranno. Un "atto criminale" che "non può essere tollerato", frutto di "negligenza assoluta" e di "errori da irresponsabili", sono le parole usate dal leader di Pyongyang riportate dall'agenzia di Stato Kcna, che – in modo del tutto insolito per il regime – racconta l'accaduto.