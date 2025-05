Convocati Italia Under 21 | presente un bianconero e due obiettivi di mercato per il raduno in vista dell’Europeo La lista ufficiale del ct Nunziata

Convocati Italia Under 21: presente un bianconero e due obiettivi di mercato per il ritrovo verso l’Europeo. La lista ufficiale del ct Nunziata. In vista dell’Europeo, da martedì 27 maggio inizierà il raduno a Cesenatico per l’ Italia Under 21 del ct Carmine Nunziata, che si ritroverà poi il 2 giugno a Tirrenia per continuare la preparazione. In occasione del raduno, il ct ha diramato una lista di 28 convocati, i quali scenderanno a 23 una volta ufficializzati, con la lista che dovrà essere presentata entro il 4 giugno. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Convocati Italia Under 21: presente un bianconero e due obiettivi di mercato per il raduno in vista dell’Europeo. La lista ufficiale del ct Nunziata

