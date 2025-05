Convocati Como | la lista dei 26 giocatori di Fabregas contro l’Inter

Fabregas ha annunciato la lista dei 26 giocatori del Como per la sfida contro l’Inter, in programma domani alle 20.45 allo Sinigaglia. Tra i convocati, mancherà solo Goldaniga. Una partita importante per entrambe le squadre, che rappresenta l’ultima nell’attuale campionato. Ecco la rosa dei lariani pronti ad affrontare i nerazzurri.

Fabregas ha diramato la lista dei 26 giocatori convocati del Como per la sfida all’Inter. Domani la partita che si giocherà al Sinigaglia alle 20.45. Mancherà solamente Goldaniga nei lariani. I CONVOCATI PER L’INTER – L’ultima partita campionato per Como e Inter in programma domani alle 20.45 allo Stadio Sinigaglia. I lariani hanno disputato un’ottima stagione, ottenendo la salvezza con diverse giornate di anticipo. Cesc Fabregas vuole chiudere al meglio e tenere ben salda la decima posizione in classifica. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Convocati Como: la lista dei 26 giocatori di Fabregas contro l’Inter

Scopri altri approfondimenti

Nico Gonzalez Argentina, ufficiali i pre-convocati del CT Scaloni: ecco la decisione sull’attaccante della Juventus. La lista completa

Nico Gonzalez è tra i pre-convocati del CT Scaloni per la Nazionale Argentina in vista degli impegni di giugno.

Roma, infortunio Dovbyk: ecco la decisione sull’attaccante ucraino! La lista dei convocati di Ranieri per il Milan

Artem Dovbyk non sarà disponibile per la sfida della Roma contro il Milan, in programma domani. A causa di un infortunio, l'attaccante ucraino è costretto a dare forfait.

Fiorentina Bologna, ecco i convocati del tecnico Palladino: presenti Kean e Gudmundsson! La lista completa

Ecco i convocati di Fiorentina e Bologna secondo il tecnico Palladino, con presenti Kean e Gudmundsson.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sono ventisei i convocati di Evani per Juve Stabia-Sampdoria; Le convocazioni di lunedì 26 maggio 2025; Serie A. Hellas Verona, i convocati per la sfida con il Como; HELLAS VERONA - I 26 convocati di Zanetti per la sfida contro il Como. 🔗Cosa riportano altre fonti

Qui Como - Qualche assenza per Fabregas: i 26 convocati per il match contro l'Inter

Come scrive msn.com: Ultima giornata di campionato e ultime convocazioni stagionali per Cesc Fabregas. Il Como ha diramato la lista dei 26 giocatori a disposizione del tecnico spagnolo per la sfida contro l'Inter, ...

Convocati Como per il Cagliari: la lista dei giocatori a disposizione di Cesc Fàbregas

Si legge su cagliarinews24.com: Cesc Fàbregas, tecnico del Como, ha stilato la lista dei convocati per il match contro il Cagliari al Sinigaglia: le scelte Cesc Fàbregas, tecnico del Como, ha diramato la lista dei convocati per la g ...

Como, la lista dei convocati per il Cagliari: due assenti

Da tuttojuve.com: Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha diramato la lista dei convocati per lo scontro salvezza con il Cagliari. Il tecnico spagnolo non potrà contare su Sergi Roberto e Dossena. Di ...