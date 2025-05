Conte Juventus Cannavaro gela i tifosi del Napoli | Ci siamo incontrati di recente non abbiamo parlato di futuro ma uno come lui…

Fabio Cannavaro si è espresso sul futuro di Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli, gelando i tifosi partenopei. Intervistato a Sky Sport in occasione dell’EA7 World Legends Padel Tour, il calcio internazionale si intreccia tra passato e futuro, lasciando spazio alle parole di uno dei protagonisti del calcio mondiale. Ecco cosa ha dichiarato Cannavaro.

Conte Juventus, Cannavaro gela i tifosi del Napoli: le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sul futuro dell’allenatore. Cosa ha detto. Fabio Cannavaro è intervenuto a margine dell’ EA7 World Legends Padel tour a Roma per parlare di Conte, attuale allenatore del Napoli che piace molto alla Juve. Le sue parole a Sky Sport. CANNAVARO – « C’è tensione per questo finale di campionato. Il Napoli gioca in casa contro un Cagliari già salvo, ma ciò non significa nulla. Dovranno andare in campo e pensare di vincere la partita facendo cose semplici. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juventus, Cannavaro gela i tifosi del Napoli: «Ci siamo incontrati di recente, non abbiamo parlato di futuro ma uno come lui…»

Altre letture consigliate

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio)

La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

Conte Alla Juventus? La Rivelazione Bomba Che Cambia Tutto (anche se già smentita…).

Sta circolando una notizia clamorosa che scuote il mondo del calcio: Antonio Conte potrebbe tornare alla Juventus.

Juventus, Conte nuovo allenatore: primo rinforzo dal Real Madrid

Sta prendendo forma la nuova Juventus, con Antonio Conte in pole per la panchina. Per attrarlo, il club bianconero punta a un primo rinforzo dal Real Madrid.

Altre fonti ne stanno dando notizia

"Inter favorita per la Champions, ecco perché": Cannavaro, la certezza e quel dubbio su Conte...

Riporta tuttosport.com: Fabio Cannavaro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il futuro di Antonio Conte, la sfida Scudetto tra Inter e Napoli e la finale di Champions tra nerazzurri e Psg. L'ex difensore di ...

Cannavaro: "Futuro di Conte? Ci siamo incontrati, ma..."

Secondo tuttojuve.com: Durante l'EA7 World Legends Padel tour a Roma Fabio Cannavaro, ex calciatore anche della Juventus, ha parlato del Napoli e di Antonio Conte ai microfoni di SkySport: "C'è ...

Futuro di Conte a Napoli legato allo Scudetto? La risposta dell'amico Cannavaro

Riporta msn.com: Fabio Cannavaro ha detto la sua sul Napoli e sulla finale di Champions League tra l'Inter e il PSG, attraverso l'intervista rilasciata a Sky.