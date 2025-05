Consorzio scontro sulla tassa | il M5s prepara un?altra legge Ma ci sono 31 milioni da recuperare

Il dibattito sul consorzio di bonifica si infiamma tra il Movimento 5 Stelle e il centrosinistra. Dopo lo stop in Consiglio all'emendamento per sospendere i pagamenti, il M5S prepara una nuova legge. Tuttavia, resta il nodo dei 31 milioni da recuperare, rendendo ancora aperta la sfida sulla gestione e la tassazione del consorzio.

La sfida M5s-centrosinistra sul consorzio di bonifica non si è esaurita. I pentastellati, dopo lo stop in Consiglio all?emendamento che chiedeva di sospendere il pagamento da parte degli. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Consorzio, scontro sulla tassa: il M5s prepara un?altra legge. Ma ci sono 31 milioni da recuperare

