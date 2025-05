confronto tra le famiglie degli studenti di ogni ordine e grado l appuntamento è nell auditorium del palazzo comunale

Sabato 24 maggio, nell'auditorium del palazzo comunale di Poggibonsi, si terrà un incontro promosso dalla Regione Toscana, intitolato “Come va a scuola? Orientamento scolastico e relazioni familiari”. Un'occasione per le famiglie di studenti di ogni ordine e grado di confrontarsi e condividere esperienze, riflettendo sui percorsi educativi e sui rapporti tra scuola e famiglia.

Sabato 24 maggio Poggibonsi ospita un incontro nell’ambito dell’iniziativa della Regione Toscana ‘Come va a scuola? Orientamento scolastico e relazioni familiari’. Un confronto aperto alle famiglie degli studenti di ogni ordine e grado (dalla primaria fino alla secondaria di secondo grado) per ripercorrere le scelte formative delle nuove generazioni, dalle elementari fino al mondo del lavoro dei giovani adulti. "Un tema importante per approfondire dinamiche e buone pratiche da adottare per accompagnare i giovani nelle scelte formative – dice l’assessora all’istruzione – e per questo abbiamo promosso l’iniziativa anche presso le nostre scuole perché riteniamo sia un momento utile per tante famiglie che inviamo a partecipare". 🔗Leggi su Lanazione.it