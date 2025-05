Concorso Pnrr 1 Secondaria | le GM utili ai fini delle assunzioni per l’A S 2025 26 In aggiornamento

Le graduatorie di merito del Concorso PNRR 1 Secondaria (DDG n. 2575/2023), pubblicate dagli Uffici Scolastici dal 10 dicembre 2024, sono fondamentali per le assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2025/26. In aggiornamento costante, rappresentano le principali GM utili ai fini delle future immissioni in ruolo.

Ecco le graduatorie di merito relative al Concorso Pnrr 1 (DDG n. 25752023) per la scuola secondaria, pubblicate dagli Uffici Scolastici a partire dallo scorso 10 dicembre 2024. Questi elenchi saranno validi per le assunzioni dei docenti nell’anno scolastico 202526, insieme ad eventuali graduatorie residue dell’anno precedente. Graduatorie di merito Concorso Pnrr 1 Secondaria: criteri . Concorso Pnrr 1 Secondaria: le GM utili ai fini delle assunzioni per l’A.S. 202526 In aggiornamento Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Concorso Pnrr 1 Secondaria: le GM utili ai fini delle assunzioni per l’A.S. 2025/26 [In aggiornamento]

Il Concorso Pnrr 1 per la scuola secondaria, disciplinato dal DDG n. 2575/2023, ha recentemente reso disponibili le graduatorie di merito.

