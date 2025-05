Concorso docenti PNRR 2 infanzia e primaria | calendario prove orali per Regione In aggiornamento

Le prove orali del Concorso PNRR 2 per infanzia e primaria, indetto con DDG n. 3060/2024, sono in fase di svolgimento. Il calendario regionale, in aggiornamento, indica le date di convocazione ufficiali, pubblicate dalle Commissioni esaminatrici. I candidati ammessi riceveranno le convocazioni tramite comunicazioni ufficiali, preparandosi così alle prossime fasi di selezione.

Le prove orali del Concorso docenti PNRR 2 per infanzia e primaria, indetto con il DDG n. 30602024, stanno per iniziare. Le Commissioni esaminatrici hanno iniziato a pubblicare le convocazioni ufficiali, che seguono il calendario stabilito. I candidati ammessi riceveranno la convocazione tramite la piattaforma ufficiale dedicata alle Procedure selettive e concorsi. Requisiti per l'ammissione .

Le prove orali del Concorso docenti PNRR 2 per infanzia e primaria, indetto con il DDG n. 3060/2024, stanno per iniziare.

Concorso docenti PNRR 2: la PROVA ORALE. Convocazione, estrazione traccia, lezione simulata + domanda disciplinare

Il secondo bando del concorso docenti, parte della fase transitoria PNRR, si rivolge a insegnanti di infanzia, primaria e secondaria, coprendo sia posti comuni che per il sostegno.

