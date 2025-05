Concessa la messa domenicale a Mario Adinolfi è l’ennesimo privilegio per il naufrago

Con la concessione della messa domenicale a Mario Adinolfi, si rafforza ancora una volta il sospetto di privilegi sfavorendo la parità di trattamento. L’articolo di Novella 2000 evidenzia come questo rappresenti un ulteriore vantaggio per il presunto “naufrago”, suscitando discussioni sul senso di esclusive in ambito pubblico e privato.

A quanto pare Mario Adinolfi ha potuto avere un altro privilegio L'articolo Concessa la messa domenicale a Mario Adinolfi, è l’ennesimo privilegio per il naufrago proviene da Novella 2000. 🔗Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Concessa la messa domenicale a Mario Adinolfi, è l’ennesimo privilegio per il naufrago

Contenuti che potrebbero interessarti

Isola dei Famosi: Loredana Cannata nomina Mario Adinolfi e denuncia posizioni discriminatorie

Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2025, trasmessa il 12 maggio, Loredana Cannata ha nominato Mario Adinolfi, denunciando le sue posizioni discriminatorie.

Mario Adinolfi replica offeso al commento piccato di Loredana Cannata sul suo peso: “Una bastar**ta!”

Mario Adinolfi non ha mancato di rispondere con fermezza al commento offensivo di Loredana Cannata riguardo al suo peso.

Stati Uniti, Vance e Rubio alla messa inaugurale di Papa Leone XIV

Il vicepresidente americano JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio parteciperanno alla messa inaugurale di Papa Leone XIV, in programma domenica in Vaticano.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Concessa la messa domenicale a Mario Adinolfi, è l’ennesimo privilegio per il naufrago. 🔗Cosa riportano altre fonti