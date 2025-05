Concerto di Giusy Ferreri al Franchi Bufera sui costi dell’evento | Il Comune deve fare chiarezza

Il concerto di Giusy Ferreri allo stadio ’Franchi’ sta scatenando polemiche sui costi sostenuti dal Comune, inseriti nel programma del Giro d’Italia. Il movimento civico ’Per Siena’ chiede chiarezza, evidenziando spese elevate e decisioni discutibili. L’evento, inizialmente atteso come un momento di festa, ora solleva dubbi sulla trasparenza e l’amministrazione dei fondi pubblici.

Strascichi amari per il concerto di Giusy Ferreri allo stadio ’Franchi’. Il motivo? I costi sostenuti dal Comune per finanziare lo spettacolo inserito nel cartellone di eventi legati al Giro d’Italia. Ad accendere la miccia, il movimento civico ’Per Siena’, che denuncia " costi elevati, scelte logistiche discutibili e scarsa trasparenza amministrativa ": "Il concerto ha richiamato tra le 1.500 e le 2mila persone. Tuttavia, la spesa sostenuta dal Comune supera i 366mila euro – afferma ’Per Siena’, delibere alla mano –: una cifra che impone domande serie, a partire dalla gestione dell’impianto sportivo e dal ruolo che l’amministrazione attribuisce a questi eventi nell’ambito delle politiche pubbliche". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concerto di Giusy Ferreri al Franchi. Bufera sui costi dell’evento: "Il Comune deve fare chiarezza"

Giusy Ferreri al ’Franchi’: "Il concerto? Elettrico"

Giusy Ferreri conquista il palco dell'Artemio Franchi di Siena con il suo "Concerto Elettrico". Stasera, ore 21, ingresso libero, l'artista si esibisce in una serata speciale, ospite della città e del Comune per il Giro d'Italia.

L’esordio dello stadio. Il primo concerto. Giusy Ferreri ringrazia: "Indimenticabile"

L’esordio dello stadio di Siena ha regalato un’esperienza indimenticabile. Giusy Ferreri, con la sua voce potente e inconfondibile, ha riempito la notte di emozioni, ringraziando il pubblico per il calore.

Tutta l’Italia chi la canta? Chi è la voce del brano di Gabry Ponte? Si tratta del marito di Giusy Ferreri?

“Tutta l’Italia”, il brano di Gabry Ponte, ha conquistato il pubblico diventando uno dei tormentoni dell'anno, grazie alla sua melodia coinvolgente.

Il concerto di Giusy Ferreri allo stadio “Franchi” è stato un successo, con l’evento definito “elettrico” dall’organizzazione. Il Comune ha dichiarato che l’esperimento può essere riproposto, anche se durante lo spettacolo sono state adottate misure come il divieto di vendita, introduzione e detenzione di bevande, per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Concerto di Giusy Ferreri al Franchi. Bufera sui costi dell’evento: "Il Comune deve fare chiarezza"

Concerto di Giusy Ferreri allo Stadio: Siena Sostenibile interroga il Comune sui costi e sull’impatto dell’evento

Siena: spese pazze per il concerto di Giusy Ferreri, musica per le orecchie delle opposizioni

