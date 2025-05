con la far si parla di matilde ospite donatella jager bedogni

Oggi alle 18:30, la FAR-Famiglia Artistica Reggiana prosegue i suoi incontri al laboratorio dei Chiostri di San Pietro, con ospite Donatella Jager Bedogni. Nell'ambito dei Caffè del Giovedì, si discuterà di "Matilde", in vista del corteo matildico di Quattro Castella, offrendo uno spunto speciale sulla figura e il ruolo di questa storica protagonista.

Gli incontri della Far-Famiglia Artistica Reggiana proseguono oggi alle 18,30 al laboratorio aperto dei Chiostri di San Pietro, in via Emilia San Pietro 44, nell’ambito dei Caffè del Giovedì. Per l’occasione, proprio alla vigilia del tradizionale corteo matildico di Quattro Castella, si parla di " Matilde di Canossa. Eccellenza al femminile nel Medioevo" con relatrice la professoressa Donatella Jager Bedogni (foto), esperta in materia. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it