Como la probabile formazione con l’Inter | Fabregas con tutti i big!

Il Como si prepara ad affrontare l’Inter con una formazione stellare, senza turnover o rotazioni. Cesc Fabregas, carico di desiderio di vittoria, guiderà la squadra con tutti i big schierati dal primo minuto. È una sfida importante, in cui l’allenatore punta sulla qualità dei suoi uomini per sfidare i nerazzurri e ottenere un risultato di rilievo.

Altro che turnover o rotazioni, Cesc Fabregas vuole vincere contro l’Inter. E nella probabile formazione del Como figurano tutti i big dal 1?. LE ULTIME – Il Como che scenderà in campo domani sera con l’Inter non farà turnover o altri tipi di rotazioni. Fabregas se la giocherà con i suoi uomini migliori, con l’obiettivo di chiudere bene il campionato in casa davanti al proprio pubblico. E anche in conferenza stampa, peraltro, lo aveva ribadito esplicitamente. Como-Inter sarà in contemporanea alla sfida tra Napoli e Cagliari alle 20. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Como, la probabile formazione con l’Inter: Fabregas con tutti i big!

Altri articoli sullo stesso argomento

Como-Inter, prove generali in vista del PSG? Probabile formazione

Ultima giornata del campionato Serie A 2024-2025: Como-Inter, un match decisivo per entrambe le squadre.

Inter, contro il Como spazio al turnover: ritorna Zalewski: la probabile formazione

L’Inter si appresta ad affrontare il Como nell’ultima giornata di Serie A 2024-2025, con un turnover che coinvolge diverse assenze e il rientro di Zalewski e Nicola.

Inter-Lazio, Baroni ha qualche dubbio in avanti! La probabile formazione

Penultima giornata di Serie A, e la sfida tra Inter e Lazio si preannuncia cruciale per entrambe. Mentre la Lazio lotta per mantenere vive le speranze di Champions League, Simone Inzaghi deve risolvere alcuni dubbi in avanti.

Su questo argomento da altre fonti

Le probabili formazioni di Verona-Como; Probabili formazioni di Como-Inter: la scelta su Lautaro; Dove vedere Como-Inter in diretta tv e streaming?; Verona-Como: probabili formazioni e statistiche. 🔗Ne parlano su altre fonti

Le probabili formazioni di Como-Inter (Serie A)

Come scrive msn.com: L'Inter spera ancora di scucire lo Scudetto al Napoli, ma per riuscirci dovrà sperare in un passo falso della squadra di Conte e soprattutto dovrà battere a domicilio il sorprendente Como di Fabregas.

Como-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming. Lautaro dalla panchina, c'è Nico Paz

Scrive msn.com: È uno dei due match che può valere lo scudetto. Per l'Inter di Simone Inzaghi trasferta nella vicina Como nell'ultima giornata ...

Como-Inter, dove vederla in tv e streaming e le probabili formazioni: Lautaro dalla panchina, c'è Nico Paz

ilmessaggero.it scrive: È uno dei due match che può valere lo scudetto. Per l'Inter di Simone Inzaghi trasferta nella vicina Como nell'ultima giornata di campionato. I nerazzurri hanno 78 punti, uno ...