Como-Inter | dove vederla in TV orario e probabili formazioni

Domani, venerdì 23 maggio 2025 alle 20:45, si disputa Como-Inter, sfida decisiva per la corsa Scudetto dei nerazzurri. Al Stadio Giuseppe Sinigaglia, Inzaghi e i suoi affronteranno l'ultima sfida di questa stagione, con probabili formazioni e orario di visione in TV. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio e tifosi nerazzurri.

Ci siamo: Como-Inter, ultimo atto – probabilmente – della corsa dei nerazzurri per lo Scudetto andrà in scena domani, venerdì 23 maggio 2025 alle ore 20:45. Lo Stadio Giuseppe Sinigaglia sarà teatro della sfida che rappresenta l’ultimo scoglio per la formazione di Inzaghi. L’Inter, che si trova al secondo posto L'articolo Como-Inter: dove vederla in TV, orario e probabili formazioni proviene da Il Primato Nazionale. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Como-Inter: dove vederla in TV, orario e probabili formazioni

