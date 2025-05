Colto da malore mentre passeggia | 70enne muore in strada

Un drammatico episodio si è verificato oggi pomeriggio ad Atrani, in Costiera Amalfitana, dove un settantenne, ex docente, è morto improvvisamente mentre passeggiava in Piazzale Europa. Colto da un malore improvviso, l’uomo è caduto e ha battuto la testa, lasciando sgomenti i passanti. I soccorsi sono intervenuti prontamente, ma purtroppo non hanno potuto salvarlo.

