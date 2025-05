Colpo alla Blu Oro | s’indaga a tutto campo

Un colpo alla Blu Oro di Alberoro scuote la sicurezza locale. La banda di ladri, con grande rapidità e precisione, ha forzato l’ingresso e rubato circa 200 mila euro di oro semilavorato. Le autorità sono intervenute immediatamente, ma il furto lascia preoccupazioni e molte domande sulla sicurezza del territorio.

L'ultimo colpo in ordine di tempo è avvenuto alla Blu Oro di Alberoro, un paio di giorni fa. Una banda di ladri ha agito con rapidità e precisione, forzando l'ingresso del capannone e portando via un'ingente quantità di oro semilavorato, circa 200 mila euro. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli istituti di vigilanza privata, ma i malviventi erano già fuggiti facendo perdere le loro tracce. Un'azione fulminea e silenziosa che ha confermato come le aziende orafe siano nel mirino di gruppi ben organizzati, capaci di colpire in pochi minuti lasciando danni economici e psicologici enormi.