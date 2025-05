Cobolli-Etcheverry ATP Amburgo 2025 | orario semifinale programma tv streaming

Domani, venerdì 23 maggio, Flavio Cobolli sfiderà Tomas Martin Etcheverry nella semifinale dell'ATP500 di Amburgo 2025. Sulla terra rossa tedesca, il talento romano punta al secondo titolo nel circuito ATP, dopo quello vinto a Bucarest. Ecco orario, programma tv e streaming per seguire in diretta questa importante sfida.

Domani, venerdì 23 maggio, Flavio Cobolli affronterà l’argentino Tomas Martin Etcheverry nella semifinale dell’ATP500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca, il tennista romano va a caccia del secondo titolo in carriera nel massimo circuito dopo quello conquistato quest’anno a Bucarest, in Romania. La sfida si presenta aperta. Cobolli è reduce da una buona prestazione quest’oggi contro il solido ed esperto spagnolo Roberto Bautista Agut e ha voglia di dar seguito al suo momento positivo. Il torneo ha una valenza particolare, vista la vicinanza del Roland Garros e ha quindi la valenza di testarsi per il Major francese, tra gli obiettivi più importanti dell’intera annata tennistica. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cobolli-Etcheverry, ATP Amburgo 2025: orario semifinale, programma, tv, streaming

Altri articoli sullo stesso argomento

ATP Amburgo 2025: chi parteciperà? Sinner e Musetti nell’entry list con l’asterisco

L’ATP 500 di Amburgo 2025 si preannuncia avvincente, con un’entry list che stuzzica la curiosità degli appassionati.

Atp Amburgo, Ginevra 2025: montepremi e prize money

L'ATP 500 di Amburgo e l'ATP 250 di Ginevra 2025, in calendario dal 18 al 24 maggio, promettono emozioni sulla terra rossa.

ATP Amburgo 2025, svelato il tabellone: Zverev la stella, ci sono Darderi e Cobolli

Il tabellone dell'ATP 500 di Amburgo 2025 è finalmente svelato, con Alexander Zverev, stella del torneo, pronto a brillare.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cobolli-Etcheverry, ATP Amburgo 2025: orario semifinale, programma, tv, streaming

Riporta oasport.it: Domani, venerdì 23 maggio, Flavio Cobolli affronterà l'argentino Tomas Martin Etcheverry nella semifinale dell'ATP500 di Amburgo. Sulla terra rossa ...

ATP Amburgo, Cobolli ottimista: “Queste condizioni mi piacciono; ho le stesse sensazioni di Bucarest” [ESCLUSIVA]

Scrive ubitennis.com: Tennis - Interviste | "Qui ad Amburgo fa freddo, ma non è un problema. Ci sono tutte le condizioni per fare bene. Etcheverry in semifinale? Ho sempre perso: sarà uno stimolo in più" ...

ATP Amburgo 2025, Luciano Darderi cede in tre set ad Andrey Rublev nei quarti di finale

oasport.it scrive: Si ferma ai quarti di finale la corsa di Luciano Darderi ai Bitpanda Hamburg Open 2025 di tennis: l'azzurro cede il passo al numero 3 del seeding, il ...