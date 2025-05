CNSA lancia call internazionale per payload scientifici sulla missione Tianwen-3 a Marte

La CNSA apre una call internazionale per payload scientifici in vista della missione Tianwen-3 su Marte, dedicata al recupero di campioni marziani. Un'opportunità unica per ricercatori e istituzioni di tutto il mondo di contribuire a questa frontiera dell'esplorazione spaziale, rafforzando la collaborazione internazionale e l'innovazione nel settore.

La Cina si prepara ad ampliare la sua presenza nello spazio accogliendo idee innovative da tutto il mondo. In vista di una importante missione che mira al recupero di campioni marziani, la China National Space Administration (CNSA) ha recentemente lanciato un invito a ricercatori e istituzioni di ricerca internazionali, inclusi esperti provenienti da Hong Kong .

