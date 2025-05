Clair Obscur | Expedition 33 è un grande successo ma quanti giocatori hanno finito il gioco?

Clair Obscur: Expedition 33 ha conquistato pubblico e critica grazie alla sua estetica onirica e al gameplay avvincente. Tuttavia, emerge un dato curioso: quanti giocatori sono riusciti a completare il gioco? Scopriamo insieme le sfide e le cifre di questa avventura mozzafiato, che ha lasciato il segno nel panorama videoludico dell’anno.

Clair Obscur: Expedition 33 ha conquistato pubblico e critica grazie alla sua estetica onirica, al sistema di combattimento ibrido e alla narrazione intensa. Il titolo firmato dallo studio Sandfall Interactive è ormai tra i protagonisti assoluti dell’anno, ma un dato interessante emerge non totalmente a sorpresa: solo una parte minoritaria dei giocatori lo ha effettivamente portato a termine. Un successo a metà? Non proprio: è un fenomeno comune, ma che merita di essere approfondito. Secondo i dati raccolti tramite gli achievement di Steam, solo il 24,7% dei giocatori su PC ha raggiunto la fine dell’avventura, sbloccando il trofeo “The End”. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Clair Obscur: Expedition 33 è un grande successo, ma quanti giocatori hanno finito il gioco?

In quanti hanno finito Clair Obscur: Expedition 33?

